மாவட்ட செய்திகள்

பராமரிப்பின்றி கிடந்த பழைய போலீஸ் நிலைய வளாகத்தை சுத்தம் செய்த இன்ஸ்பெக்டர் + "||" + Inspector who cleared the old police station premises without a carelessness

பராமரிப்பின்றி கிடந்த பழைய போலீஸ் நிலைய வளாகத்தை சுத்தம் செய்த இன்ஸ்பெக்டர்