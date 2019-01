மாவட்ட செய்திகள்

தடையை மீறி உண்ணாவிரதம் இருக்க முயன்ற மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் 1,225 பேர் கைது + "||" + 1,225 people were arrested by the electricity contract workers who tried to stay fast during the ban

தடையை மீறி உண்ணாவிரதம் இருக்க முயன்ற மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் 1,225 பேர் கைது