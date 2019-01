மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பா.ம.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் மயிலாடுதுறையில் நடந்தது + "||" + In contrast to the public PMK demonstrated the emphasis on closure of liquor Mayiladuthurai happened

பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பா.ம.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் மயிலாடுதுறையில் நடந்தது