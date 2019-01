மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அரசு பெண்கள் பள்ளியில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்கு பதிலாக மாணவிகளுக்கு சில்வர் கேன் + "||" + Tanjore Government Girls' School Silver kane for students instead of plastic bottles

தஞ்சை அரசு பெண்கள் பள்ளியில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்கு பதிலாக மாணவிகளுக்கு சில்வர் கேன்