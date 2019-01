மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டறம்பள்ளி அருகே ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கியது ஒருவர் பலி- 4 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Nattarampalli Rajini people's councilors got into a car accident One person was killed - 4 injured

நாட்டறம்பள்ளி அருகே ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கியது ஒருவர் பலி- 4 பேர் படுகாயம்