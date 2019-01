மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை ஏரிகளில் நீர்மட்டம் குறைந்தது கிருஷ்ணா தண்ணீரை பெற தமிழக அதிகாரிகள் ஐதராபாத் பயணம் + "||" + Chennai lakes The water level is low Tamil officials travel to Hyderabad

சென்னை ஏரிகளில் நீர்மட்டம் குறைந்தது கிருஷ்ணா தண்ணீரை பெற தமிழக அதிகாரிகள் ஐதராபாத் பயணம்