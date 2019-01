மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் விமானதள திட்ட அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + The civilian strike of black flag loads in the houses for the purpose of canceling the private airplane proposal

தனியார் விமானதள திட்ட அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி பொதுமக்கள் போராட்டம்