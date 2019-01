மாவட்ட செய்திகள்

சீரமைக்கப்பட்டு 2 நாட்களில் மீண்டும் குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயற்சி + "||" + In the next 2 days, the tube breaks down and the water is trying to engage in water pollution

சீரமைக்கப்பட்டு 2 நாட்களில் மீண்டும் குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயற்சி