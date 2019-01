மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் 3 கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்கள் மனு + "||" + Tuticorin Sterlite plant Allow to run Womens 3 petition to Collector

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் 3 கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்கள் மனு