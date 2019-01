மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிக்கு புதிய வகுப்பறைகள் கட்ட கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திரண்ட கிராமமக்கள் + "||" + The government seeking to build new classrooms to the school Villagers turned out in the collector's office

அரசு பள்ளிக்கு புதிய வகுப்பறைகள் கட்ட கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் திரண்ட கிராமமக்கள்