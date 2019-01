மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசு ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்தம் - வங்கிகளில் ரூ.1,200 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு + "||" + Government employees in Erode district to strike on 2nd day - Damage to trade at Rs 1,200 crore in banks

