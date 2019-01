மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திருப்பூரில் இருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு 500 சிறப்பு பஸ்கள் - நாளை முதல் இயக்கப்படுகிறது + "||" + On the Pongal festival, 500 special buses plying from Tirupur to various destinations - will be operated tomorrow

