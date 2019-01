மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது பாலத்தின் தடுப்புச்சுவரில் மோதி அரசுபஸ் கண்டக்டர் பலி கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டது + "||" + Near Aruni When the motorcycle was on the bridge, the Kodukuppu Kandukkar killed the brigade Eyes are donated automatically

ஆரணி அருகே மோட்டார்சைக்கிளில் சென்றபோது பாலத்தின் தடுப்புச்சுவரில் மோதி அரசுபஸ் கண்டக்டர் பலி கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டது