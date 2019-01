மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பூர் கணவாயில் விபத்து: 70 அடி பள்ளத்தில் லாரி இறங்கியது டிரைவர் உள்பட 2 பேர் சாவு + "||" + Accident at Thappur passenger: The lorry landed in a 70-foot ditch Two people including Driver

தொப்பூர் கணவாயில் விபத்து: 70 அடி பள்ளத்தில் லாரி இறங்கியது டிரைவர் உள்பட 2 பேர் சாவு