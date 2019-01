மாவட்ட செய்திகள்

சாலை விதி மீறல்; ஓராண்டில் 16 ஆயிரம் பேர் மீது நடவடிக்கை போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + Violation of rules of the road; Around 16 thousand people over the course of the year

சாலை விதி மீறல்; ஓராண்டில் 16 ஆயிரம் பேர் மீது நடவடிக்கை போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல்