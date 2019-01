மாவட்ட செய்திகள்

அங்கன்வாடி மையங்களில் இடைநிலை ஆசிரியர்களை பணியமர்த்தக்கூடாது கிளை கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Anganwadi centers Do not hire intermediate teachers Resolution at the branch meeting

அங்கன்வாடி மையங்களில் இடைநிலை ஆசிரியர்களை பணியமர்த்தக்கூடாது கிளை கூட்டத்தில் தீர்மானம்