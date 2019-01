மாவட்ட செய்திகள்

உவரி சுயம்புலிங்க சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Thaipusa festival in Udari Swayambalinga Swamy Temple Many devotees worship the Lord

உவரி சுயம்புலிங்க சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்