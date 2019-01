மாவட்ட செய்திகள்

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த அரசு ஊழியர் மனைவி கொலை வழக்கில் கொலையாளி சிக்கினார் + "||" + The killer was trapped in the murder of a state employee's wife three years ago

3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த அரசு ஊழியர் மனைவி கொலை வழக்கில் கொலையாளி சிக்கினார்