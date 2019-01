மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு என்ற பெயரில் வியாபாரிகளை அச்சுறுத்தும் நடவடிக்கையை அரசு கைவிட வேண்டும் வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The government must abandon the activity of threatening traders in the name of plastic wastage

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு என்ற பெயரில் வியாபாரிகளை அச்சுறுத்தும் நடவடிக்கையை அரசு கைவிட வேண்டும் வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம்