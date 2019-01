மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு பரப்பனஅக்ரஹாரா சிறையில் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு வசதிகள் செய்தது உண்மை விசாரணை அறிக்கையில் அம்பலம் + "||" + Bangalore parappana akrahara In prison for Shashikala Special features are true

பெங்களூரு பரப்பனஅக்ரஹாரா சிறையில் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு வசதிகள் செய்தது உண்மை விசாரணை அறிக்கையில் அம்பலம்