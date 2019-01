மாவட்ட செய்திகள்

திருவிடைமருதூர் மகாலிங்க சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச பெருவிழாவையொட்டி காவிரி ஆற்றில் தீர்த்தவாரி + "||" + At the Kaivali river in Thaipuzha celebration at Thiruvidamarudur Mahalinga Swamy Temple

