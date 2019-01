மாவட்ட செய்திகள்

நிரந்தர வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி திருவாரூரில், சுகாதாரத்துறை ஒப்பந்த தொழிலாளர்களிடம் ரூ.62 லட்சம் மோசடி + "||" + 62 lakh frauds to health workers in Thiruvarur, claiming that they will buy permanent jobs

நிரந்தர வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி திருவாரூரில், சுகாதாரத்துறை ஒப்பந்த தொழிலாளர்களிடம் ரூ.62 லட்சம் மோசடி