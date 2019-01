மாவட்ட செய்திகள்

பொம்மிடி அருகே மகளை கிணற்றில் தள்ளி கொன்று தாய் தற்கொலை + "||" + The mother committed suicide by killing her daughter in a well near the pyramid

பொம்மிடி அருகே மகளை கிணற்றில் தள்ளி கொன்று தாய் தற்கொலை