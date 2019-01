மாவட்ட செய்திகள்

காரிமங்கலம் அருகே லாரி மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதி விபத்து நோயாளி உள்பட 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Five people were injured in the ambulance crash near Larry near Calimangalam

காரிமங்கலம் அருகே லாரி மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதி விபத்து நோயாளி உள்பட 5 பேர் படுகாயம்