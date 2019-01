மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தை கிரயம் செய்து தருவதாக கூறி மோசடி செய்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தர்ணா + "||" + Fraud by claiming to give land to the land The victims are dharna

நிலத்தை கிரயம் செய்து தருவதாக கூறி மோசடி செய்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தர்ணா