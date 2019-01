மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கிய இயக்கத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + No one can destroy the movement created by MGR

எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கிய இயக்கத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு