மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.21¾ லட்சம் மோசடி - போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார் + "||" + Rs.21 lakhs fraud on the job of army work - The complained to the police superintendent office

ராணுவத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.21¾ லட்சம் மோசடி - போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் புகார்