மாவட்ட செய்திகள்

ஜாக்டோ–ஜியோவினர் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டம் அரசு பணிகள் முடங்கியதால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு + "||" + The Jokto-Geo series strike Public hazards due to the suspension of government jobs

ஜாக்டோ–ஜியோவினர் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டம் அரசு பணிகள் முடங்கியதால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு