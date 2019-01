மாவட்ட செய்திகள்

நெல் அறுவடை எந்திரங்களின் வாடகை உயர்வால் விவசாயிகள் கலக்கம் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.700 வரை கூடுதலாக வசூல் + "||" + The farmers' miscarriage earned more than Rs.700 per quintal last year due to hike in paddy harvesting machines

