மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஈரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 3,100 ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் கைது + "||" + Emphasize various demands 3,100 teachers who were involved in road blocking in Erode, were arrested by government employees

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஈரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 3,100 ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் கைது