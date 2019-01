மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்து மாணவன் சாவு பள்ளியிலிருந்து மதிய உணவு சாப்பிட காப்பகத்துக்கு சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Thiruchendur The student died when he fell into the well It's awful when I went to the library to eat lunch from school

