மாவட்ட செய்திகள்

செங்கிப்பட்டியில் நெற்பயிர்களை நாசம் செய்யும் குரங்குகள் அப்புறப்படுத்தப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the monkeys that destroy the paddy field be removed? Farmers expectation

செங்கிப்பட்டியில் நெற்பயிர்களை நாசம் செய்யும் குரங்குகள் அப்புறப்படுத்தப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு