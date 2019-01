மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு வாளாந்தூர் கிராமமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் குளித்தலையில் நடந்தது + "||" + Ask for basic amenities Vallanthur villagers demonstrated It happened in the bathroom

அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு வாளாந்தூர் கிராமமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் குளித்தலையில் நடந்தது