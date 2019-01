மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.என்.எஸ். கடற்படை விமானதளத்தில் குடியரசு தினவிழா முதல் முறையாக கடற்படை வீரர்களுடன் மாணவர்கள் அணிவகுப்பு + "||" + INS. Republic Day celebration at Naval Air Base For the first time marine students marched with navy

