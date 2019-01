மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் குடியரசு தின விழா: கலெக்டர் தேசிய கொடி ஏற்றினார் மாணவ- மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன + "||" + The Republic Day Celebration in Nagercoil: Collector National flag was loaded and the performances of students were held

நாகர்கோவிலில் குடியரசு தின விழா: கலெக்டர் தேசிய கொடி ஏற்றினார் மாணவ- மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன