மாவட்ட செய்திகள்

தடை உத்தரவு அமலில் இருந்தும் கும்பகோணத்தில், புழக்கத்தில் இருந்து அகலாத பாலித்தீன் பைகள் + "||" + From banning orders, polythene bags are not available in Kumbakonam

தடை உத்தரவு அமலில் இருந்தும் கும்பகோணத்தில், புழக்கத்தில் இருந்து அகலாத பாலித்தீன் பைகள்