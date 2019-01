மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் போராட்டத்தில் கைதான 7 ஆயிரத்து 30 ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் + "||" + In the Pudukottai police station, 7 thousand 30 teachers have been asked to give explanation

புதுக்கோட்டையில் போராட்டத்தில் கைதான 7 ஆயிரத்து 30 ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்