மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்காயம் அருகே அரசு பஸ் - கரும்பு லாரி மோதல்; இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய டிரைவர் மீட்பு பயணிகள் 10 பேர் காயம் + "||" + Near Alangayam Government bus - cane truck lorry; Driver rescue in the wreck Passengers hurt 10

ஆலங்காயம் அருகே அரசு பஸ் - கரும்பு லாரி மோதல்; இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய டிரைவர் மீட்பு பயணிகள் 10 பேர் காயம்