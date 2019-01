மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பினர் 4-வது நாளாக சாலை மறியல் 500 பெண்கள் உள்பட 800 பேர் கைது + "||" + On the 4th day of the jacko-jo set up in Nagna, 800 people were arrested including 500 women

