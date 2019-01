மாவட்ட செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டாக்டர், செவிலியர்களின் தாமதத்தால் நோயாளிகள் அவதி + "||" + Doctors at the primary health center are suffering from delayed nurses

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டாக்டர், செவிலியர்களின் தாமதத்தால் நோயாளிகள் அவதி