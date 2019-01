மாவட்ட செய்திகள்

பணிபுரியும் பெண்களுக்கு மானிய விலையில் இரு சக்கர வாகனம் நாளைக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் + "||" + Two wheeler should be applied in the subsidized price for women working for the day

