மாவட்ட செய்திகள்

கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கு ஷயான், மனோஜ் ஜாமீன் ரத்து இல்லை 2-ந் தேதி ஆஜராக உத்தரவு + "||" + Kodanad estate estate murder, robbery case Shayan and Manoj Bail have not been canceled

கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கு ஷயான், மனோஜ் ஜாமீன் ரத்து இல்லை 2-ந் தேதி ஆஜராக உத்தரவு