மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் நகராட்சி பகுதியில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் உள்பட 43 கட்டிடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Built in violation of the rules 'Seal' deposits for 43 buildings including lodging

கொடைக்கானல் நகராட்சி பகுதியில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் உள்பட 43 கட்டிடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு