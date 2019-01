மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளும் திறக்கப்பட்டன 99 சதவீதம் ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் + "||" + All the government schools were opened in the district and 99 percent teachers returned to work

