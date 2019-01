மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு: கருப்பு சின்னம் அணிந்து நர்சுகள் பணி புரிந்தனர் + "||" + Government Staff Support for Strike: The nurses were wearing a black emblem

அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு: கருப்பு சின்னம் அணிந்து நர்சுகள் பணி புரிந்தனர்