மாவட்ட செய்திகள்

வறட்சியின் பிடியில் ஏரிகள்: சென்னை மக்களின் தாகம் தீர்க்க கல்குவாரி தண்ணீர் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் அதிரடி + "||" + Lakes on the clutches of the drought Gulwavari water to solve the thirst for the people of Chennai

வறட்சியின் பிடியில் ஏரிகள்: சென்னை மக்களின் தாகம் தீர்க்க கல்குவாரி தண்ணீர் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் அதிரடி