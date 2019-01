மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி அருகே மதுக்கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை + "||" + The loot of a liquor shop near Poonamalle is worth Rs.5 lakh

பூந்தமல்லி அருகே மதுக்கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை