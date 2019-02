மாவட்ட செய்திகள்

‘தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும்’ உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + 'DMK Dasmak's closures will be closed after coming to power, 'Udhayanidhi Stalin talks

‘தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படும்’ உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு