மாவட்ட செய்திகள்

மடிப்பு நுண்ணோக்கி பற்றிய பயிற்சி பட்டறை 150-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + More than 150 students participating in the seating microscope training workshop

மடிப்பு நுண்ணோக்கி பற்றிய பயிற்சி பட்டறை 150-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்பு