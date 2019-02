மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணம் பகுதியில் விலை வீழ்ச்சியால் வயலில் வீணாகும் வைக்கோல் விவசாயிகள் விரக்தி + "||" + The farmers are desperate to hay in the fields of Kumbakonam

கும்பகோணம் பகுதியில் விலை வீழ்ச்சியால் வயலில் வீணாகும் வைக்கோல் விவசாயிகள் விரக்தி